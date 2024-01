Riforma pensioni 2024/ Niente più contratto di espansione per le imprese

L’AUSPICIO DOPO LO STOP AL CONTRATTO DI ESPANSIONE

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore viene ricordato che “quest’anno le società dovranno procedere alle riorganizzazioni della forza lavoro senza poter contare sul contratto di espansione che, introdotto nel 2019 e poi prorogato, non è più disponibile. Uno strumento che in diversi contesti si è rivelato efficace e meno costoso rispetto agli altri rimasti in vigore. Tra le varie prestazioni, il contratto di espansione consentiva alle società con almeno 50 dipendenti di accompagnare i lavoratori alla cessazione anticipata dal servizio rispetto al pensionamento normale in maniera socialmente responsabile”. Per Claudio Pinna e Ciriaco Serluca, autori dell’articolo, “l’augurio è che strumenti del genere siano di nuovo considerati nella prossima revisione del nostro sistema pensionistico e solo attraverso un impegno comune tra lavoratori, aziende e Stato si potrà trovare la giusta quadra, senza far venire meno il principio dell’equità e mettere a rischio i conti pubblici”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI GIULIANI

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Paolo Giuliani spiega che le scelte principali in tema di riforma delle pensioni fatte dal Governo con la Legge di bilancio rispondono alla necessità di contenere la spesa per le pensioni, “che nel periodo 2035-2024 toccherà il 17,2 per cento sul Pil”. Un livello che “non è certo attribuibile a questo governo, risale a scelte politiche errate e a cambi di rotta rispetto a linee di indirizzo che avrebbero potuto deviare la traiettoria assunta, certamente anche all’eccessiva timidezza nell’introduzione del metodo di calcolo contributivo. Si può, però, segnalare il contrasto tra il messaggio politico e la realtà delle misure adottate con la manovra, che ha dovuto tenere conto del livello della spesa pubblica, limitandosi a operare sull’esistente a volte in modo restrittivo”.

LA DECISIONE DI PREVINDAI

Il giurista esperto di previdenza evidenzia che “se la riduzione della spesa per pensioni nella sua incidenza sul Pil appare uno sforzo politicamente non sostenibile, l’alternativa è nel miglioramento del denominatore del rapporto finanziario e quindi del Pil. Arrivarci presuppone però la necessità di affrontare una serie di questioni, tra cui il basso livello dei salari e della produttività del lavoro e l’avvio di una seria politica contro l’evasione fiscale”. Intanto, come riporta MF, a partire da gennaio i costi di partecipazione al fondo pensione dei dirigenti industriali Previndai sono stati ridotti dallo 0,55% dei contributi versati allo 0,45%. In calo anche il contributo richiesto ai dirigenti non più in forza, che è passato da 45 a 40 euro.

