Riforma pensioni 2024/ La proposta per i vuoti contributivi del personale della Regione Siciliana

LE PAROLE DI FIGUCCIA

Vincenzo Figuccia, membro dell’Assemblea regionale siciliana, come riporta siciliaogginotizie.it fa sapere che “in conformità con la norma nazionale, proporrò, alla prima occasione possibile in aula in Assemblea Regionale, un emendamento che prevede per il personale dipendente della regione siciliana, iscritto al Fondo Pensioni della regione siciliana, l’opportunità di riscattare periodi contributivi nel limite massimo di anni cinque. Consentendo così al personale stesso di coprire quei periodi contributivi che dovessero risultare privi di contribuzione e tali da costituire i cc.dd. ‘vuoti contributivi’, con onere a carico del personale richiedente”. Per l’esponente della Lega, “l’approvazione di questo emendamento renderebbe giustizia andando a colmare un vuoto normativo regionale, e permettendo al personale dipendente della regione siciliana, che con il versamento dei contributi mancanti, di poter andare in pensione prima, qualora abbia raggiunto i requisiti”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI GUARINO

Come ricorda Mara Guarino in un articolo sul sito di Itinerari previdenziali, “nel 2022 la spesa pensionistica relativa a tutte le gestioni previdenziali INPS e alle Casse dei liberi professionisti, al netto della quota GIAS, è ammontata a 247,589 miliardi (erano 238,271 nel 2021), con un incremento del 3,9%, imputabile in minima parte alla fisiologica rivalutazione delle rendite all’inflazione e, in misura maggiore, all’aumento del numero dei pensionati di questi ultimi anni, a propria volta ascrivibile a misure di anticipazione quali Quota 100 o Quota 102″. Si tratta in ogni caso di numeri che sembrano compatibili con un sistema sostenibile, a patto che vengano però tenuti sotto controllo i meccanismi di anticipo pensionistico.

I DISAVANZI DI ALCUNE GESTIONI

Guarino ricorda che sulla sostenibilità del sistema incide positivamente il fatto che a seguito della ripresa post-pandemica sono tornate “a crescere le entrate contributive, risalite nello slancio post Covid-19 fino a 208.264 milioni di euro nel 2021 e che hanno invece toccato quota 224.943 milioni nel 2022, ultimo anno di rilevazione disponibile per le elaborazioni del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Migliora di riflesso il saldo – negativo – tra entrate e uscite, pari a 22.645 milioni di euro (contro i circa 30 dell’anno precedente), su cui incidono però pesantemente i disavanzi di alcune gestioni”. Bisognerà, quindi, prestare attenzione a queste gestioni, limitare la spesa assistenziale che è spesso impropriamente imputata a quella pensionistica e contenere al massimo le deroghe alla Legge Fornero che comportano aggravi di spesa per lo Stato.

