Riforma pensioni 2024/ L’aumento degli assegni e il calo del fisco

Come riporta Ansa, Simona Petrucci, Senatrice di Fratelli d’Italia evidenzia: “La revisione dell’Irpef, il contenzioso tributario, gli sgravi per i lavoratori, gli interventi per i redditi medio bassi e la riduzione progressiva della pressione fiscale: ecco i pilastri di un fisco finalmente equilibrato e giusto, per il quale continueremo a lavorare anche in futuro. Se a tutto questo aggiungiamo gli aumenti delle pensioni, in arrivo già da questo mese, abbiamo la dimostrazione di quanto il nostro governo sia davvero presente e vicino ai bisogni della gente. Lo abbiamo promesso in campagna elettorale e lo stiamo facendo: lo Stato torna ad essere a misura di cittadino”. Intanto l’avvocato Patrizia Polliotto, Presidente del comitato regionale piemontese dell’Unione nazionale consumatori spiega che con gli aumenti previsti delle bollette per le famiglie piemontesi stimati in circa 700 euro nel 2024, a farne le spese saranno soprattutto le “fasce più deboli: anziani over 75 con pensioni minime, bonus sociale e alle prese con gravi contesti di disabilità”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI TESTUZZA

In un articolo pubblicato su Sanità 24, Claudio Testuzza ricorda che “le entrate complessive dell’Inps ammontano a 530 miliardi. Il gettito contributivo è di 260 miliardi. Le uscite complessive sono di 504 miliardi. Le uscite per pensioni ammontano a 283 miliardi. Per pareggiare questi bilanci, in sostanziale cronica passività, i trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato devono necessariamente concorrere al ripiano dei disavanzi delle singole gestioni”. Non va poi dimenticato che “pochi contributi da redditi modesti o addirittura inesistenti daranno solamente possibili interventi assistenziali e non certo pensioni. Soluzioni miracolistiche non ce ne sono e ancorché fossero disponibili i risultati li avremmo non prima di 20-25 anni. E allora bisognerà puntare a portare a galla una buona parte dei lavoratori “invisibili” presenti nel Paese”.

LE MOSSE PER AUMENTARE LE ENTRATE

In questo senso Testuzza ricorda che secondo l’Istat sono circa 3 milioni le persone che svolgono un’attività in nero e i mancati contributi superano i 10,4 miliardi di euro. “Appare, altresì, necessario incentivare ulteriormente l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro, visto che siamo fanalino di coda in Europa per il tasso di occupazione femminile (pari al 50 per cento circa). Bisognerà rafforzare le politiche che incentivano la crescita demografica”, oltre ad “allungare la vita lavorativa delle persone (almeno delle persone che svolgono un’attività impiegatizia o intellettuale). E poi, è necessario innalzare il livello di istruzione della forza lavoro che in Italia è ancora tra i più bassi di tutta l’Ue. E, infine, nell’immediato distinguere i trattamenti pensionistici da quelli assistenziali”.

