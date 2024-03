Riforma pensioni 2024/ Dal 1° aprile in vigore l’accordo Italia-Giappone

L’ACCORDO ITALIA-GIAPPONE

Come ricorda Avvenire, dal 1° aprile sarà in vigore l’accordo in materia previdenziale tra Italia e Giappone, rimasto in stand-by per quasi 15 anni durante i quali c’è stata la ratifica italiana (2015) e e un regolamento di applicazione dello scorso agosto. A questo punto, “ai cittadini italiani e giapponesi viene ora garantita una parità di trattamento nei vari aspetti della sicurezza sociale presi in esame nell’intesa amministrativa. La parte più rilevante regola il distacco di lavoratori nei due Paesi. Finora per i dipendenti distaccati è stato obbligatorio versare doppiamente i contributi pensionistici, dovendo rispettare le rispettive regole nazionali. La durata del distacco è ora consentita per non oltre 5 anni, eventualmente prorogabili con ulteriori convenzioni. Le nuove regole possono essere applicate anche per i lavoratori autonomi”. Inoltre, “è possibile utilizzare il cumulo dei contributi accreditati (ma non sovrapposti) in Italia e in Giappone con la formula della ‘totalizzazione internazionale'”.

In un articolo pubblicato sul sito del Sole 24 Ore viene ricordato che la pensione di reversibilità spetta anche “ai figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, purché, alla data del decesso del genitore, fossero a suo carico. Tale requisito è condizionato a sua volta: 1) dalla non autosufficienza economica, quando cioè il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non ecceda la soglia per il diritto alla pensione nei confronti degli invalidi civili totali (19.461,12 annui) maggiorato dell’eventuale indennità di accompagnamento; 2) dal mantenimento abituale da parte del deceduto”. Nello stesso articolo vengono anche ricordate le due condizioni perché i figli siano considerati studenti.

QUANDO I FIGLI SONO CONSIDERATI STUDENTI

La prima è che alla data della morte del genitore abbiano un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentino la scuola media o secondaria di primo grado/professionale. La seconda è quella di “un’età compresa tra 18 e 26 anni (oppure prima se ottengono la laurea)” se “risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata ordinaria del corso di laurea. Il decesso deve verificarsi durante l’anno accademico di iscrizione e all’interno degli anni previsti dal corso di studi. Nel caso di percezione di piccoli redditi da lavoro, l’universitario conserva il diritto alla pensione ai superstiti quando lo svolgimento dell’attività determina un reddito annuo inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dall’Ago, maggiorato del 30% (nel 2024, 957,78 € mensili).

