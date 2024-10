RIFORMA PENSIONI 2025, LA NOTA DELL’USB

Nel giudicare la Legge di bilancio, l’Unione sindacale di base evidenzia che le uniche novità di rilievo in tema di pensioni sono negative. Non solo perché si incentiva la permanenza al lavoro anche dopo il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla quiescenza, ma anche perché con il semestre di silenzio-assenso in favore della previdenza complementare si vanno a favorire i fondi pensione privati. L’Usb ricorda anche che l’aumento delle pensioni minime sarà di pochi euro mensili e che l’importo finale resterà sotto la soglia di povertà e che il Governo continua a ignorare il fatto che il sistema contributivo porterà i pensionati del futuro ad avere assegni di importo esiguo, in taluni casi non in grado di consentire un buon tenore di vita.

RIFORMA PENSIONI 2025, IL COMMENTO DI COTTARELLI ALLA MANOVRA

A proposito della manovra, l’economista ed ex Senatore del Partito democratico Carlo Cottarelli, intervistato dal Corriere della Sera, spiega che non ci saranno tagli sulla sanità, sulle pensioni e sugli investimenti pubblici, ma semmai sulla spesa per i dipendenti pubblici. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco, intanto, intervistato da Fanpage, sottolinea che con questa manovra il Governo ha rinunciato alle sue promesse elettorali, tanto che non si parla più di superamento della riforma pensioni della Fornero. Maurizio Calà, Segretario generale della Cgil Liguria, spiega invece che le mobilitazioni del suo sindacato hanno come obiettivo anche la cancellazione della riforma delle pensioni varata nel 2011.

