RIFORMA PENSIONI 2025, I CONTENUTI DEL PSB

Nell’introduzione al Piano strutturale di bilancio, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti spiega che il documento “si concentra sulla sostenibilità del sistema pensionistico”. Nel Piano stesso viene poi evidenziato che l’Esecutivo si impegna a varare una riforma pensioni 2025 e a modificare i criteri di accesso al pensionamento, anche per assicurare una partecipazione attiva al mercato del lavoro in linea con le tendenze demografiche. Inoltre, c’è l’intenzione di favorire la diffusione della previdenza complementare. Nel frattempo va segnalato che Elsa Fornero è stata recentemente ospite della trasmissione di La7 Tagadà e ha ricordato che in Italia si va in pensione mediamente a un’età più bassa rispetto alla media europea e che nel nostro Paese ci sono troppe poche persone al lavoro rispetto a quelle in pensione.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FORNERO E DURIGON

Si tratta, ha aggiunto l’ex ministra del Lavoro, di una situazione non certo favorevole alla sostenibilità del sistema pensionistico e aggravata dall’andamento demografico. Per migliorare la quale, ha evidenziato in un’intervista al Messaggero Vincenzo Caridi, capo Dipartimento per le politiche del lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, occorre promuovere e aumentare l’occupazione, anche aggiornando costantemente le competenze dei lavoratori, oltre che contrastare l’inverno demografico. Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, dal canto suo in un’intervista alla Stampa ha spiegato che la riforma pensioni della Fornero verrà riformata entro la fine della legislatura e che le Quote nascono per cercare di rimediare al blocco in uscita dal mercato del lavoro imposto dalla stessa riforma delle pensioni varata nel 2011.

