RIFORMA PENSIONI 2025, GLI IMPORTI AGGIUNTIVI IN ARRIVO

Per oltre 200.000 pensionati è in arrivo a dicembre la quattordicesima. Normalmente quest’ultima viene erogata a luglio, ma per quanti compiono i 64 anni necessari a raggiungere il requisito minimo per questa prestazione il pagamento avviene a dicembre. Va ricordato che la quattordicesima è riservata agli over 64 in pensione con reddito complessivo inferiore a due volte il minimo e il suo importo dipende anche dagli anni di contribuzione. Inoltre, non costituisce reddito ai fini fiscali o per l’erogazione di altre prestazioni. A dicembre, come ricorda Italia Oggi, verrà erogato anche l’importo aggiuntivo pari a circa 155 euro su oltre 400.000 pensioni. Anche in questo caso la prestazione riguarda i pensionati a basso reddito.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI LOESER

La previdenza complementare è e sarà sempre più importante per i lavoratori e Ugo Loeser, Amministratore delegato di Arca fondi sgr, interpellato dall’Economia, inserto del Corriere della Sera, evidenzia che si potrebbe aumentare la concorrenza tra i fondi rendendo possibile la “portabilità” del contributo aggiuntivo del datore di lavoro, che oggi viene garantito solamente ai lavoratori che scelgono di aderire al fondo di categoria. Magari in questo modo sarà possibile aumentare il numero di aderenti alla previdenza complementare. Secondo stime di Moneyfarm, infatti, solo il 25% dei cittadini tra i 30 e i 59 anni investe in previdenza integrativa. E solamente il 22% di tutto il Tfr maturato viene destinato ai fondi.

