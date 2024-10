RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FARAONE

Le parole del ministro dell’Economia Giorgetti sulla prossima manovra finanziaria continuano a far discutere. Dall’opposizione Davide Faraone, capogruppo alla Camera di Italia Viva, evidenzia che con la Legge di bilancio verranno smentiti anni di bugie non solo sulle tasse, ma anche sulla riforma pensioni. Il riferimento, in quest’ultimo caso, è all’alta probabilità di vedere confermate le misure di anticipo pensionistico in vigore quest’anno, lasciando intatto l’impianto della Legge Fornero. Nella maggioranza, invece, il responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, ricorda che grazie anche alle politiche del Governo l’occupazione nel nostro Paese è cresciuta e questo contribuisce a rendere più sostenibile il sistema pensionistico.

RIFORMA PENSIONI 2025, L’ANALISI DI VALERII

Secondo Massimiliano Valerii, tuttavia, mantenere l’attuale sistema pensionistico italiano immutato è impossibile visto l’andamento della demografia. Per questo, spiega il Direttore generale del Censis intervistato da Formiche.net, il nostro Paese è di fronte a un bivio: innalzare ancora l’età pensionabile oppure fare in modo che l’immigrazione si trasformi in un fattore in grado di ribilanciare lo squilibrio demografico in atto. Intanto l’Unione sindacale di base ricorda che la scorsa settimana è stato firmato un accordo sindacale con FiberCop che consentirà a 1.800 lavoratori che matureranno i requisiti per la pensione ordinaria o anticipata entro il 28 febbraio del 2030 di accedere all’isopensione volontaria.

