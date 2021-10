RIFORMA PENSIONI/ 4-5 miliardi per la previdenza nella Legge di bilancio

RIFORMA PENSIONI, LE RISORSE NELLA MANOVRA

Nel parere sulla Nadef espresso dalla commissione Lavoro della Camera, come spiega Il Sole 24 Ore, si chiede al Governo di “introdurre nella prossima Legge di bilancio disposizioni, anche di carattere transitorio, volte a garantire a specifiche platee di lavoratori l’accesso anticipato con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti a regime” dalla Legge Fornero. Il quotidiano di Confindustria evidenzia che per il capitolo previdenza nella manovra dovrebbero essere stanziati 4-5 miliardi di euro, “una dote che dovrebbe essere ripartita più o meno equamente, a meno di non impossibili ripensamenti dell’ultima ora, tra la rivalutazione da garantire ai trattamenti nel 2022” e “le misure per rendere, almeno in parte, più morbido il ritorno in versione integrale alle regole introdotte dalla legge Fornero”.

IL PROBLEMA DELLE RIVALUTAZIONI

Sembra da escludere una proroga di Quota 100 come chiede la Lega. “Diverso il discorso per il Fondo nazionale per la flessibilità in uscita, proposto sempre dal Carroccio per garantire il pensionamento anticipato con 62-63 anni, che potrebbe trasformarsi in uno degli elementi di trattativa tra maggioranza e governo per la gestione del dopo Quota 100. Che nelle intenzioni del Pd e del ministero del Lavoro, dovrà essere prioritariamente concepita all’insegna della tutela dei lavoratori fragili o impegnati in attività gravose”. C’è da dire, tuttavia, che la scorsa settimana era emerso che solo per l’indicizzazione delle pensioni occorrerebbero circa 4 miliardi di euro. Dunque ci sarebbero pochissime risorse per misure all’insegna della flessibilità.

