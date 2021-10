RIFORMA PENSIONI/ La Cgil insiste su flessibilità dai 62 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Secondo Roberto Ghiselli, “è necessario superare l’attuale sistema previdenziale, non intervenendo con semplici ritocchi ma operando una riforma complessiva. Occorre avviare al più presto un confronto tra Governo e sindacati in previsione della scadenza di fine anno di Quota 100 e della prossima Legge di Bilancio” Il Segretario confederale della Cgil, in audizione presso la commissione Lavoro sul tema della riforma delle pensioni, ha ribadito che “va introdotta una flessibilità in uscita a partire da 62 di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età. Inoltre, è necessario riconoscere la diversa gravosità dei lavori, prendendo a riferimento il contributo elaborato dall’apposita Commissione tecnica, valorizzare il lavoro di cura e delle donne che più di tutti hanno subito il peso delle riforme degli ultimi anni”.

IL COMMENTO SULLE PROPOSTE DI LEGGE

In un’intervista a pensionipertutti.it, Ghiselli commenta anche le nove proposte di legge in tema di riforma pensioni che sono state presentate in Parlamento spiegando che “diverse sono le proposte di legge che prevedono una flessibilità in uscita, la maggior parte delle quali però prevedono un elevato numero di anni di contributi, superiori a 35, per potervi accedere. Limiti così elevati sono comprensibili se associati ad una possibile uscita con una età più bassa, come opzione donna o come la pensione anticipata, ma non possono a nostro avviso essere la condizione di anticipo per un’età superiore ai 62 anni, e in questo caso pensiamo vada assunto come riferimento il requisito contributivo della pensione di vecchiaia che è di 20 anni”.

