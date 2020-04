RIFORMA PENSIONI/ Adepp chiede chiarimenti e interventi al Governo (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE ADEPP

L’Adepp, l’associazione degli enti di previdenza privati italiani, ha inoltrato ai ministeri del Lavoro e dell’economia il report relativo alla richieste delle indennità da 600 euro presentate dagli iscritti. Come illustra Il Sole 24 Ore, complessivamente sono arrivate 481.629 domande, di cui 451.715 ammesse e 8.177 ancora in lavorazione. Il problema è che i fondi riescono con i loro 200 milioni di euro a coprire 333.333 soggetti e mancano pertanto circa 70 milioni di euro per coprire tutte le richieste. Sono però rimasti esclusi dai bonus, come da disposizione, i titolari di pensioni dirette e indirette. Adepp segnala però che così sono stati penalizzati gli iscritti “alle Casse nate con il Dlgs 103/1996, nella maggior parte dei casi, trattandosi di enti ‘giovani’, le pensioni sono mini e la sopravvivenza è garantita dalla possibilità di lavorare; la maggior parte dei loro pensionati attivi, infatti, ha una pensione largamente al di sotto dell’assegno sociale”.

L’ATTESA PER LE RISORSE

Per questa ragione non mancano Casse che hanno intenzione di intervenire per aiutare chi è rimasto escluso dall’indennità, ma i costi di tale operazione rischiano di essere alti, soprattutto considerando che la Casse versano un’imposta del 26% sui rendimenti. Per questo l’Adepp ha chiesto “di non far partecipare questi aiuti alla formazione del reddito”. Le Casse hanno chiesto anche chiarimenti sui tempi con cui riceveranno indietro quanto “anticipato” con l’operazione dei 600 euro, anche perché, considerando le proroghe al versamento dei contributi concessa agli iscritti, rischiano di restare senza liquidità.



