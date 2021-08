RIFORMA PENSIONI/ Al via le istanze per l’esonero contributivo all’Inps

RIFORMA PENSIONI, LA SCADENZA PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO

Come ricorda ingenio-web.it, il ministero del Lavoro ha approvato il decreto relativo all’esonero contributivo dei professionisti. Dopo le proteste per le scadenze ravvicinate, è stata decisa una proroga al 30 settembre per la presentazione delle domande per gli iscritti alla gestione separata e alle gestioni speciali Ago dell’Inps, mentre per le casse previdenziali private, compresa Inarcassa, la scadenza è fissata al 31 ottobre.“Possono accedere all’esonero tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge 30/12/2020 n. 178). Hanno diritto all’esonero anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza dell’iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2021”.

IL VIA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALL’INPS

Inoltre,“possono presentare la domanda anche gli iscritti a Inarcassa titolari di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) o di invalidità”, viene ricordato dal portale dedicato all’informazione tecnica e progettuale. Il Sole 24 Ore ricorda intanto che da oggi è possibile “per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali Inps presentare domanda di esonero contributivo per l’anno 2021”. Il quotidiano di Confindustria spiega anche che l’istanza alla rispettiva Cassa previdenziale di appartenenza può essere già presentata dai professionisti iscritti a un albo. Ingegneri, architetti, commercialisti, ragionieri e avvocati “sono già stati messi nelle condizioni di poter presentare la relativa domanda al proprio istituto di appartenenza”.

