RIFORMA PENSIONI/ Il rischio per la previdenza complementare (ultime notizie)

In un articolo pubblicato su L’Economia, inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla evidenzia che “per i fondi pensione si profilano in futuro grandi problemi se il Governo accoglierà il documento conclusivo, di indirizzo politico per la predisposizione della legge delega sulla riforma fiscale elaborato dalle Commissioni 6° di Camera e Senato”. Dunque sembrerebbe che se da un lato vi è la richiesta, anche da parte sindacale, di incentivare tramite specifiche misure nella più ampia riforma delle pensioni la previdenza complementare, vi sia il rischio di una “stangata”, come titola l’articolo firmato da Brambilla. Il Presidente di Itinerari Previdenziali elenca quindi dei “consigli” su cosa fare per non penalizzare i fondi pensione.

LE MISURE PRO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal suo punto di vista bisogna “ridurre la tassazione sui rendimenti all’11% e anche meno portandola da annuale al guadagno ‘maturato’ e aumentare in base alla variazione dei prezzi l’importo del contributo massimo che si può dedurre dal reddito di 5.164 euro: basta pensare che l’importo è fermo dal 2005”. Da non dimenticare che ora il rendimento è al 20%. Per Brambilla bisognerebbe, inoltre, “poiché il Fondo pensione è un libretto di risparmio, consentire a nonni, zii e parenti di finanziare il fondo pensione dei giovanissimi consentendo la deduzione fiscale”. Tuttavia, “di tutto ciò non c’è traccia nel discutibile documento” delle Commissioni. Quindi, “la speranza è che il Governo Draghi, competente ed equilibrato”, non ne tenga conto.

