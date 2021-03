RIFORMA PENSIONI/ Anief chiede anticipo a 62 anni per la scuola (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANIEF SU QUOTA 92

Nelle ultime settimane, tra le ipotesi di riforma pensioni, è emersa la Quota 92, che consentirebbe l’ingresso in quiescenza a partire dai 62 anni di età, con almeno 30 di contributi, con una penalizzazione in base all’anticipo rispetto ai requisiti standard. Marcello Pacifico, come riporta orizzontescuola.it, ritiene però che i lavoratori della scuola non dovrebbero subire decurtazioni. Non è un caso che il nostro sindacato continui a chiedere l’introduzione del rischio biologico negli stipendi, proprio perché ben superiore ad altre categorie professionali. Non si comprende per quale motivo debba ritrovarsi con pensioni poco superiori alla sociale, dopo tanti anni di lavoro rivolti alla formazione dei giovani in cambio pure dei compensi che figurano tra i più bassi d’Europa”, spiega il Presidente dell’Anief, secondo cui “il pensionamento anticipato nella scuola deve diventare la regola e non l’eccezione”.

I PIANI DEL GOVERNO/ Durigon: ora liquidità per le imprese e riapriamo coi vaccini

LE PAROLE DI PACIFICO

Il sindacalista torna anche a chiedere che l’insegnamento, per tutte le fasce d’età, sia ricompreso tra i lavori gravosi: “I danni alle corde vocali, al sistema neuro-psicologico, a quello muscolo-scheletrico risultano presenti in tanti lavoratori over 60 della scuola. Rimane un mistero il motivo per il quale i governi che si sono succeduti hanno permesso l’accesso all’Ape Social, che permette l’uscita anticipata a 62 anni, solo agli educatori e ai maestri della scuola dell’Infanzia. O meglio, l’unica spiegazione logica è quella di non volere finanziare l’anticipo pensionistico a tutti i dipendenti della scuola, Ata compresi, perché sarebbe troppo oneroso per le casse dello Stato”.

