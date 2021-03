RIFORMA PENSIONI/ Oliveti (Adepp) contro doppia tassazione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI OLIVETI

Alberto Oliveti, Presidente dell’Enpam, nonché dell’Adepp, l’Associazione degli enti previdenziali privati italiani, dice di aver apprezzato il fatto che Draghi abbia ricordato “e le scarse tutele dei lavoratori autonomi come un problema da affrontare, e mi auguro che tra questi ci siano anche i professionisti ordinistici. Sono anni, infatti, che gli Enti dei professionisti chiedono di poter fare di più per rafforzare le reti di protezione per i propri iscritti e il riferimento che il presidente del Consiglio Draghi ha fatto a una possibile riforma della tassazione lascia ben sperare”. Infatti, “la doppia tassazione, a cui siamo sottoposti, a differenza di quanto avviene nel resto d’Europa, è un freno alla nostra capacità di fornire sempre una maggiore assistenza, anche strategica, ai nostri iscritti”, aggiunge.

LE INIZIATIVE DELL’ENPAM PER IL 2021

Intervistato da L’Opinione delle libertà, Oliveti evidenzia anche che “sostenere il lavoro e il reddito di medici e dentisti, vuol dire in ultima analisi garantire il puntuale versamento dei loro contributi e per questa via assicurare il pagamento delle pensioni. È per questo che abbiamo messo in campo, anche per il 2021, un piano molto articolato, con interventi di quello che noi definiamo un welfare generativo, del valore di circa 90 milioni di euro”. Come Presidente dell’Enpam ricorda anche che “in questo 2021, migliaia di medici e odontoiatri continueranno a beneficiare di un rinvio prolungato nel versamento dei contributi, già sospesi a causa del Covid, che potrà arrivare fino al 2022”.

