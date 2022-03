RIFORMA PENSIONI/ Anief: professionalità scolastiche sono usuranti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PACIFICO

Marcello Pacifico riguardo al tema della riforma delle pensioni ricorda che tra il personale scolastico che andrà in pensione dal 1° settembre vi sono diverse persone che hanno utilizzato Quota 102 e Opzione donna. Come riporta Teleborsa, dal suo punto di vista si tratta “di un ricatto bello e buono, perché per uscire dal lavoro qualche anno prima si va a penalizzare una vita di contributi previdenziali regolarmente pagati. La verità è che alla fine allo Stato questa soluzione conviene, visto che qualche settimana fa ai sindacati è stata prospettata l’idea di introdurre ‘Opzione per tutti’, una sorta di ‘Opzione donna’ allargata e ritenuta come l’unica ‘flessibilità in uscita sostenibile per i conti pubblici’: una possibilità che, come sindacato, respingiamo senza se e senza ma”.

LA PROPOSTA DELL’ANIEF SULLA RIFORMA DLLE PENSIONI

Questo, evidenzia il Presidente dell’Anief, anche perché “si tratterebbe di una toppa peggiore del buco, visto che docenti e Ata nemmeno percepiscono l’indennità di rischio biologico, invece assegnata ad altri comparti come quello sanitario”.

Pacifico ribadisce quindi la proposta di riforma delle pensioni che miri a includere “tutte le professionalità scolastiche nella tabella nazionale delle categorie usuranti, considerando che proprio oggi la stampa specialistica ha scritto che in quella lista ci sono professionalità, come gli estetisti, che fino a prova contraria non comportano maggiori fatiche fisiche e mentali, ma soprattutto non detengono le percentuali riscontrate dai docenti per il burnout a cui sono sottoposti e che dopo i 60 anni si traduce in patologie più o meno gravi, anche tumorali”.

