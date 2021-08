RIFORMA PENSIONI/ Anticipo in vista per gli operai edili (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DEL MONACO

Secondo Antonio Del Monaco, “è positivo che il Governo stia pensando d’intervenire per l’uscita anticipata dal lavoro degli operai edili. Si tratta di una proposta che come Movimento 5 Stelle abbiamo avanzato fin dal nostro ingresso in Parlamento, nel 2013, con una proposta di legge. Testo che è stato ripresentato anche in questa legislatura e che è attualmente in discussione in commissione Lavoro alla Camera”. In una nota il deputato pentastellato spiega che “l’edilizia si caratterizza per l’alto rischio d’infortuni e per l’elevata prevalenza di malattie professionali, ma anche per un’oggettiva difficoltà di valutare la reale entità del rischio. È dunque assolutamente necessario che i lavoratori di questo settore vadano in pensione prima rispetto a chi, nell’arco della sua vita professionale, non ha svolto mansioni così gravose”.

LA PROPOSTA DEL GRUPPO DI LAVORO DI DAMIANO SULLA RIFORMA PENSIONI

Secondo Del Monaco, si tratta di “un atto dovuto, di giustizia sociale e civiltà. Auspico quindi che, nell’ambito della riforma delle pensioni, il ministro del Lavoro Andrea Orlando apra un confronto sul punto per arrivare a una soluzione condivisa. Non possiamo perdere questa occasione”. Spazi perché si trova una qualche agevolazione per gli operai edili ce ne sono anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Cesare Damiano, che, partecipando all’ultimo incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, in qualità di rappresentante del ministero del Lavoro nel gruppo di lavoro che si sta occupando dell’Ape sociale e dei lavori usuranti, ha spiegato che il gruppo di lavoro di cui fa parte vuol proporre di abbassare da 36 a 30 anni il requisito contributivo richiesto agli operai edili per accedere all’Ape social.

