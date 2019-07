RIFORMA PENSIONI/ Anticipo Tfs statali, la posizione dei sindacati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANTICIPO TFS PER GLI STATALI

Riguardo l’arrivo del decreto che dovrebbe sbloccare l’anticipo della liquidazione per i dipendenti pubblici previsto dalla riforma pensioni, Domenico Proietti, Segretario Confederale della Uil, evidenzia, in una dichiarazione rilasciata a pensionipertutti.it, che il provvedimento “risolve solo in parte il problema ricorrendo a procedure macchinose”. Più dura la posizione di Roberto Ghiselli, Segretario confederale della Cgil, secondo cui “dopo l’Ape volontaria siamo di fronte ad un altro esempio di ‘ingegneria finanziaria’ in previdenza. Il parziale anticipo bancario di un diritto del lavoratore non rappresenta una risposta vera all’esigenza di garantire sempre, tempestivamente e a tutti i lavoratori pubblici il pagamento in tempi celeri del Tfs/Tfr dopo la cessazione dell’attività lavorativa”.

LA POSIZIONE DEI SINDACATI

“Comunque sarei anche prudente nel considerare l’iter completamente perfezionato, vista la complessità di mettere in piedi un sistema così architettato che coinvolge gli istituti di credito”, aggiunge il sindacalista. Restando nell’ambito sindacale, va registrata la richiesta fatta da Annamaria Furlan in un’intervista ad Avvenire. Per la Segretaria generale della Cisl, infatti, più che varare la flat tax “occorre rendere più ‘pesanti’ le buste paga dei lavoratori e le pensioni. Per ragioni di equità e per far ripartire i consumi interni. Insomma, guardare prioritariamente a lavoratori e famiglie con figli. Spero che nei confronti annunciati se ne possa discutere concretamente”. Vedremo se effettivamente sarà possibile farlo.

