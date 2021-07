RIFORMA PENSIONI/ Ape social, la soluzione più facile per il Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SOLUZIONE PIÙ FACILE PER IL GOVERNO

Secondo quanto riporta Il Messaggero, “la trattativa sul dopo Quota 100 e sul futuro assetto delle pensioni è ancora lontana dall’entrare nel vivo”. Il tavolo di confronto sulla riforma pensioni chiesto dai sindacati, infatti, potrà partire solo dopo che si sarà messa a punta la riforma degli ammortizzatori sociali. “Dunque l’orizzonte è quella della Legge di bilancio, nella quale dovranno essere concretamente specificate le regole in vigore dal gennaio del prossimo anno. In assenza di interventi si ricadrebbe automaticamente nelle regole della Legge Fornero, salvo gli ‘aggiustamenti’ del 2017”, vale a dire essenzialmente l’Ape sociale. Secondo il quotidiano romano, il Governo potrebbe confermare ed eventualmente ampliare questa forma di anticipo pensionistico senza impegnare troppe risorse.

IL NUMERO DI PENSIONATI

Il Messaggero spiega anche che la proposta dei sindacati, “ovvero la possibilità di lasciare il lavoro con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età (impropriamente chiamata ‘Quota 41’) sarebbe molto più onerosa per il bilancio pubblico. Un’altra possibile misura di riforma pensioni è quella che viene detta Quota 102, in quanto consentirebbe l’ingresso in quiescenza a 64 anni con almeno 38 di contribuzione. Intanto, come riporta Adnkronos, il Rapporto annuale Inps segnala che “i pensionati italiani al 31 dicembre 2020 sono pari a circa 16 milioni, di cui 7,7 uomini e 8,3 donne”. In rapporto al contesto macroeconomico “la dinamica della spesa pensionistica evidenzia un rallentamento della crescita a partire dal 2014”.

