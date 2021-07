RIFORMA PENSIONI/ Ganga: no a flessibilità con ricalcolo contributivo

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GANGA

Per Ignazio Ganga, le analisi del Rapporto annuale dell’Inps “evidenziano molti dati interessanti ma ribadiamo che non siamo d’accordo che la flessibilità sia realizzata tramite un calcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico oppure con la pensione pagata in due tempi. Condividiamo, invece, la necessità di rivedere il modo con cui si applicano i coefficienti di trasformazione per il calcolo e che sono applicati all’intero montante contributivo maturato al momento della pensione determinando un doppio danno ai lavoratori e alle lavoratrici”. Il Segretario confederale della Cisl chiede quindi che il Governo riapra il confronto sulla riforma pensioni, ribadendo “la necessità di consentire l’accesso flessibile alla pensione a partire dai 62 anni di età o, in alternativa, la pensione con 41 anni di contributi per tutti dopo la scadenza di quota 100 dal 2022”.

LA CONTRARIETÀ AL RICALCOLO CONTRIBUTIVO

Ganga spiega che la Cisl non è “d’accordo che la flessibilità sia realizzata tramite un calcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico oppure con la pensione pagata in due tempi. Condividiamo, invece, la necessità di rivedere il modo con cui si applicano i coefficienti di trasformazione per il calcolo e che sono applicati all’intero montante contributivo maturato al momento della pensione determinando un doppio danno ai lavoratori e alle lavoratrici. Così come siamo d’accordo che nella rappresentazione della spesa pensionistica italiana siano considerate le prestazioni al netto delle imposte e non al lordo come oggi avviene dal momento che l’incidenza della fiscalità, che di fatto è una partita di giro per lo Stato, è molto alta per i pensionati italiani che non hanno potuto usufruire in questi di alcuna misura compensativa prevista invece per i lavoratori dipendenti”.

