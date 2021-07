RIFORMA PENSIONI/ “L’auto-smentita” di Tridico su Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, TRIDICO E QUOTA 100

In un articolo sul Foglio, Luciano Capone evidenzia come Pasquale Tridico, durante la presentazione dell’ultimo Rapporto Inps, abbia di fatto smentito se stesso riguardo l’utilità della misura di riforma pensioni nota come Quota 100 nell’incentivare l’occupazione giovanile. “In pratica, come previsto da qualsiasi economista serio quando il primo Governo Conte varava la sua ‘manovra del popolo’, Quota 100 non era una misura per andare incontro alle classi più svantaggiate, ma un costoso regalo a una fascia di popolazione che non aveva particolari disagi. L’identikit era, prevalentemente quello di un uomo del nord, dipendente pubblico e con un reddito medio-alto. Inoltre, non avrebbe avvantaggiato i giovani attraverso un mitologico ‘turnover’”, scrive Capone.

IL CAMBIO DI LINEA DEL PRESIDENTE DELL’INPS

Riguardo quest’ultimo aspetto, viene riportato uno stralcio del Rapporto Inps in cui si legge che “con l’avvio di Quota 100, il saldo cumulato assunzioni-cessazioni sembra attestarsi su un trend non crescente”. Questo quando negli anni precedenti il trend era invece crescente. Per Capone, “la morale è semplice e anche abbastanza elementare: per far aumentare l’occupazione giovanile bisogna ridurre le tasse sul lavoro e non regalare generose pensioni anticipate a chi lavora (anche perché questo poi, nel lungo termine, si traduce in un aumento dei contributi o delle tasse a carico di chi lavora)”. Il punto è che Tridico, ricorda il giornalista del Foglio, “ha voluto Quota 100 e materialmente contribuito alla stesura del decreto, promettendo una sostituzione giovani-anziani che non c’è stata”.

