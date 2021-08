Riforma pensioni/ Ape Sociale, chi vi accede e scadenza: il focus

RIFORMA PENSIONI, IL FOCUS SULL’APE SOCIALE

Con la Quota 100 in scadenza, la Quota 41 che non piace a MEF (ed Europa) e con i contratti d’espansione che assieme all’Opzione Donna non possono rappresentare una riforma pensioni a tutto tondo, il focus del Governo si concentra sull’estensione e il miglioramento dell’Ape Sociale. L’istituto nato sotto i Governi Pd, che prevede l’anticipo pensionistico a 63 anni di età per diverse attività di lavoratori, potrebbe essere esteso con la prossima Manovra di Bilancio, rappresentando al momento l’urgenza più importante per il Ministero del Lavoro in ottica previdenziale.

Il Governo teme il capitolo “spesa” e la bocciatura eventuale dell’Europa in pieno programma PNRR, ma allo stesso tempo i partiti non intendono riproporre tout court la riforma Fornero: per questo motivo un indirizzo comune sembra al momento l’estensione della platea prevista per l’Ape, con alcuni vincoli contributivi illustrati oggi dal “Sole 24 ore”. Ad oggi, l’ultima proroga dell’Ape Sociale scade il 31 dicembre 2021 ma sembra chiaro a tutti che sarà estesa ancora nel tavolo di discussione Ministero-sindacati: l’indennità, ricordiamo, completamente a carico dell’Inps, potrebbe trovare con la finanziaria 2022 nuovi fondi stabili (risparmiati dalla fine della Quota 100) per allargare la platea, al momento “ferma” a «Disoccupati non più “coperti” da strumenti di sostegno al reddito dopo il licenziamento, invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%, “caregiver famigliari” in particolari condizioni e lavoratori dipendenti rientranti in un elenco di “riferimento” di 15 attività considerate particolarmente usuranti o pericolose».

L’ELENCO DI ATTIVITÀ GRAVOSE PREVISTE DALL’APE

L’elenco completo delle attività gravose previste dall’Ape Sociale potrebbe vedere un ampliamento seguendo i tre criteri fissati dalla Commissione tecnica nominata dal Ministro Orlando la scorsa primavera, ovvero frequenza infortuni, gravosità infortuni e gravosità delle malattie professionali. In attesa di capire quali saranno le “aggiunte”, ecco un breve recap delle 15 attività gravose che già oggi ottengono l’accesso alla riforma delle pensioni con Ape Sociale: operai dell’industria estrattiva, edilizia, manutenzione edifici, conduttori di gru, macchinari mobili per perforazione costruzioni, conciatori di pelle, conduttori di convogli ferroviari, personale treni viaggiante, autorità mezzi pesanti, autisti camion, infermieri, sanitari con lavori in turni, addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti scuola infanzia, educatori asili nido, facchini, addetti allo spostamento merci, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici, operai dell’agricoltura e della pesca, lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature, personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

