RIFORMA PENSIONI/ La Cgil contesta l’Inps sui conti per Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, CGIL SU QUOTA 41

Ancora non è chiaro quali misure di riforma pensioni metterà a punto il Governo per la Legge di bilancio. Salvini ha fatto capire che la Lega vorrebbe prorogare Quota 100 utilizzando le risorse altrimenti stanziate per il Reddito di cittadinanza, mentre la proposta di Quota 41 dei sindacati appare troppo costosa secondo i calcoli dell’Inps. Calcoli che la Cgil, attraverso il Segretario confederale Ghiselli contesta. Secondo quanto riporta Repubblica, il sindacalista ritiene che non tutti i potenziali beneficiari ne usufruirebbero, come accaduto per Quota 100. Senza dimenticare che Quota 41 sostituirebbe la misura per i lavoratori precoci prevista nell’Ape social, determinando quindi un risparmio di risorse. Vedremo quale decisione verrà presa.

LE RICHIESTE DI RAVENNA PER I PENSIONATI

Intanto anche la politica locale sollecita un intervento di riforma pensioni per il post-Quota 100. Come riporta ravennanotizie.it, infatti, la lista “Ravenna per i pensionati”, che si presenterà alle amministrative di ottobre, ritiene che occorra “allargare la platea dei lavori gravosi e usuranti e favorire maggiormente le donne, che spesso si dedicano alla cura dei familiari anziani senza che questo incida sui contributi previdenziali versati. Fondamentali sono la difesa del potere di acquisto delle pensioni e la divisione tra assistenza e previdenza, commistione anomala tutta italiana, ma soprattutto una vera riforma fiscale che faccia pagare le tasse non più spremendo oltre misura i pensionati e i lavoratori”. Vedremo se queste istanze verranno accolte a livello nazionale.

