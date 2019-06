RIFORMA PENSIONI/ Ars, i dubbi sui risparmi derivanti dai tagli (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PROVVEDIMENTO DELL’ARS

Si continua a parlare della misura di riforma pensioni adottata dall’Assemblea regionale siciliana. In una diretta su Facebook Giancarlo Cancelleri ha detto: “Non ci crederete, ieri ero incredulo anche io, ma con voto unanime del consiglio di presidenza abbiamo tagliato le pensioni d’oro. Voi direte si sono rinsaviti Miccichè e compagnia varia? No. Il M5S con una legge nazionale ha obbligato le Regioni a farlo, per cui ieri in una decina di secondi è stato votato all’unanimità”. Il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, secondo quanto riporta Adnkronos, ha anche specificato che si tratta di “un taglio importante: 4,3 milioni di euro ogni anno, con tagli fino al 40% per le pensioni più alte. Si tagliano le pensioni degli ex dipendenti Ars da 100mila euro in più. Un grande risultato, ma non ci dobbiamo fermare”.

I DUBBI SUI TAGLI

Cancelleri ha poi spiegato che “questo era il primo gradino. Sono soldi che, dall’anno prossimo in poi, Musumeci si troverà nel bilancio e che, con l’attività di opposizione, dovremmo monitorare per farglieli spendere al meglio”. C’è però da registrare la dichiarazione del Presidente dell’Ars Gianfranco Micciché: “Il legislatore, avendo alcuni dubbi sulla costituzionalità della norma, ha previsto che gli enti erogatori delle pensioni creassero un apposito fondo dove trasferire i risparmi che, nella fattispecie, verranno accantonati in un capitolo del bilancio dell’Assemblea regionale. Pertanto, la Regione dovrà continuare a versare all’Ars le somme per i pensionati. Non ci sarà nessun risparmio per i cittadini, perché sono accantonamenti che per qualche anno rimarranno improduttivi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA