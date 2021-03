RIFORMA PENSIONI/ Brambilla e la revisione della Legge Fornero valida per 10 anni

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato sul Messaggero, Alberto Brambilla spiega che “la questione di ‘Quota 100’ va risolta una volta per tutte entro la scadenza di fine anno, altrimenti si produrrebbe uno scalone di oltre 5 anni. In altre parole, sarebbe necessaria una Fornero bis con tanto di nuove salvaguardie e una pletora di anticipazioni per sopperire allo scalone; è quindi necessario uscire da ‘Quota 100’ con una revisione definitiva della Fornero valida per almeno 10 anni”. Il Presidente di Itinerari Previdenziali spiega che per arrivare a un progetto di riforma pensioni tanto ambizioso occorrono “quattro passaggi essenziali”. “Anzitutto una totale equiparazione delle regole generali per i modelli retributivi, misti e contributivi”, prevedendo anche “un ‘fondo di equità’ per i contributivi” (da alimentare con 500 milioni di euro l’anno), che servirebbe a finanziare “le tutele pensionistiche per i giovani, a partire dal 2036”.

COME SUPERARE LO SCALONE POST-QUOTA 100

Secondo Brambilla va poi bloccato il requisito contributivo per l’accesso alla pensione di anzianità prevedendo riduzioni per i lavoratori precoci e le donne madri. Dal suo punto di vista si dovrebbe poi introdurre una flessibilità pensionistica dai 64 anni con 38 di contributi e diminuire il cuneo fiscale e contributivo “attraverso strumenti mirati come il welfare aziendale”. L’ex sottosegretario al Welfare evidenzia che i costi di tale operazione “sarebbero di gran lunga inferiori a quelli accantonati per ‘Quota 100’ e per le pensioni di cittadinanza”. Vedremo se questa sua idea di riforma pensioni verrà accolta dal nuovo Governo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA