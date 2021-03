RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 proposta dalla Lega, il commento di Proietti

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Domenico Proietti non nasconde che una parte della proposta di legge di riforma pensioni presentata dalla Lega, primo firmatario Claudio Durigon, convince la Uil: quella relativa al fatto che con 41 anni di contribuzione si debba poter andare in pensione indipendentemente dall’età. Tuttavia, a differenza di quanto proposto dal partito di Salvini, “crediamo che dopo 41 di contribuzione non debba essere prevista alcun tipo di penalizzazione o di ricalcolo sull’importo di una pensione che arriva al termine di una lunga carriera lavorativa”, spiega il Segretario confederale della Uil in un’intervista a pensionipertutti.it. Non è questo poi il solo elemento su cui il sindacalista evidenzia una visione diversa dalla proposta leghista.

LA DIFFERENZIAZIONE DA MANTENERE PER LE DONNE

“Per noi uguaglianza di genere non significa penalizzare le lavoratrici innalzando l’età di pensionamento, ma consentire loro, qualora lo scelgano di restare al lavoro fino all’età massima consentita”, evidenzia Proietti. Più concretamente questo significa che non deve “essere toccata l’attuale differenziazione”, che consente alle donne di accedere con un anno in meno di contribuzione alla pensione di anzianità, “anzi devono essere introdotti meccanismi che valorizzino pienamente il lavoro di cura e la maternità, solo così si potrà davvero andare incontro alle esigenze delle lavoratrici che da tempo chiedono venga considerato anche ai fini previdenziali il lavoro di caregiver che fanno del tutto gratuitamente e di cui nessuno sembra tener in giusto conto dandolo, in modo erroneo, per scontato”.



