RIFORMA PENSIONI/ Brambilla e la sfida demografica (ultime notizie) 

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato su L’Economia, inserto settimanale del Corriere della Sera, Alberto Brambilla evidenzia come uno dei temi ricorrenti tra le preoccupazioni politiche, che si intreccia con la vicenda della riforma pensioni, c’è quella del calo demografico che minaccia di rendere insostenibile il sistema previdenziale. Il Presidente del Centro studi Itinerari previdenziali ritiene però che se anche il saldo annuale demografico continuasse a essere negativo non ci sarebbero grandi problemi, poiché secondo le stime più accreditate nel 2040 “il tasso di disoccupazione sarà inferiore al 4%, con un aumento dell’occupazione femminile (oggi inferiore al 50%), giovanile (meno del 30%) e degli over 55 (50%); saremmo in piena occupazione il che produrrà un incremento della domanda di lavoro e quindi anche dei redditi”.

LA SFIDA DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO

Dal suo punto di vista, quindi, “la vera sfida è di invecchiare attivamente, lavorando anche dopo i 67 anni e facendo molta prevenzione per vivere in buona salute l’ultima parte della nostra vita. Il rapporto attivi pensionati si manterrà su livelli accettabili (1,5) se però la smettiamo di fare Quota 100, salvaguardie, lavoratori fragili e le varie anticipazioni che stanno squassando il nostro sistema pensionistico che nel 2019 aveva toccato il massimo di sostenibilità”. Poi, “a partire dal 2040 il tasso di natalità inizierà ad aumentare, seppure lentamente e inizierà un nuovo ciclo”. Pertanto, secondo Brambilla, la demografia va affrontata “con buon senso, organizzando la società, la produzione, la distribuzione e i consumi”.



