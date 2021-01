RIFORMA PENSIONI/ Come recuperare anni non coperti dai contributi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL RECUPERO DI ANNI DI CONTRIBUZIONE

Come è stato ricordato in un recente articolo su orizzontescuola.it, “andare in pensione diventa ogni anno che passa più complicato perché trovare un lavoro continuo e duraturo ormai è diventato un miraggio”. Di fatto, “il lavoro discontinuo è nemico della pensione perché rende difficile trovare la contribuzione utile all’accesso alle varie misure previdenziali in vigore”. Con le misure di riforma pensioni degli ultimi anni, tuttavia, sono stati introdotti anche strumenti adatti “a coprire di contributi i periodi non utili alla pensione”, ovvero “i versamenti volontari, la pace contributiva, il riscatto dei contributi, la contribuzione figurativa, la ricongiunzione”.

LE DIFFERENZE TRA GLI STRUMENTI

Le differenze tra questi strumenti sono di diverso tipo. Anzitutto i versamenti volontari coprono solo periodi successivi alla domanda (o al mese i sei mesi precedenti alla stessa), mentre col riscatto si va anche parecchio indietro nel tempo (il periodo di studi all’università, per esempio). C’è anche una differenza di costo, poiché con pace contributiva e riscatto agevolato si possono coprire interi anni di contribuzione con un certo risparmio e con la contribuzione figurativa non è nemmeno richiesto alcun costo. C’è da evidenziare che l’effetto finale, soprattutto in termini di calcolo del futuro assegno pensionistico, varia molto a seconda dell’opzione che si sceglie, pertanto è consigliato farsi assistere da patronati o professionisti che possano indicare la strada migliore da percorrere in base anche alle proprie specifiche esigenze.



