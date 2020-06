RIFORMA PENSIONI/ Brambilla: superare Quota 100 con flessibilità a 64 anni

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un articolo sul Foglio, Alberto Brambilla evidenzia che la riforma pensioni targata Fornero non ha funzionato, visto che ci sono state diverse deroghe “per un totale di oltre 340 mila ‘salvati’ in 7 anni e per un costo di circa 30 miliardi (quasi il 25 per cento dei risparmi previsti dalla riforma Fornero)”. Senza dimenticare che poi è arrivata Quota 100, che ha portato gli “scampati” a 604 mila in 8 anni. Un provvedimento, quello varato dal Governo Conte-1, “con molte pecche: non cancella la riforma Fornero; non risolve la flessibilità in uscita; si disinteressa dei giovani; è solo una misura sperimentale e a tempo”. L’ex sottosegretario al Lavoro ritiene quindi necessaria una proposta di legge che dia certezza “ai cittadini con regole semplici e valide per tutti”, mantenendo “i requisiti per la pensione di vecchiaia con 67 anni di età adeguata alla aspettativa di vita e almeno 20 di contribuzione”.

LA NUOVA FLESSIBILITÀ DOPO QUOTA 100

Secondo Brambilla, “Quota 100, Ape social, Opzione donna e precoci, possono essere sostituiti dai fondi esubero che sono già operativi per le banche e assicurazioni e sono a costo zero per lo Stato”. Dal suo punto di vista andrebbe poi reintrodotta “la flessibilità in uscita alla base della riforma Dini, consentendo un pensionamento flessibile con 64 di età anagrafica (indicizzata alle aspettativa di vita), con almeno 37/38 anni di contributi” e andrebbe resa “stabile la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi per gli uomini (1 anno in meno per le donne) svincolata dalla aspettativa di vita”. Vedremo se, considerando il ruolo di consigliere di palazzo Chigi, la proposta di Brambilla verrà accolta dal Governo.



