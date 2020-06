RIFORMA PENSIONI/ Il rebus sul montante contributivo (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PASHAJ

Nei giorni scorsi si è parlato molto degli effetti che il rallentamento dell’economia avrà sul calcolo delle future pensioni. In un intervento sul Sole 24 Ore, Silvin Pashaj ha evidenziato che proprio per far fronte al calo dell’attività economiche, che determina minor entrate contributive e maggiori uscite per interventi di assistenza, con gli interventi di riforma pensioni varati nel corso degli anni si sono introdotti due principi per riequilibrare il sistema: 1) agganciare gli importi e le decorrenze di pensione alla speranza di vita dei pensionati – scaricando sul pensionato il rischio di una struttura demografica in evoluzione continua e peggiorativa per il sistema; 2) commisurare la rivalutazione dei contributi accreditati all’andamento dell’economia in generale (Pil) – scaricando sempre sul pensionato l’effetto recessivo delle eventuali contrazioni economiche. Oggi è il momento della seconda leva. Leva che è già intervenuta nel decennio trascorso, senza fare grande clamore”.

IL REBUS SUL MONTANTE CONTRIBUTIVO

Il Presidente di Epheso ha ricordato infatti che quando negli ultimi anni ci sono stati dati negativi sul Pil, il montante contributivo non è mai andato in negativo. Tuttavia le rivalutazioni nominali, se esaminate alla luce dell’andamento dell’inflazione, possono effettivamente far emergere dei tassi negativi. “A titolo d’esempio 100€ di montante nel 2010, dopo 10 anni di rivalutazioni (al netto inflazione) diventano … 96€”, ha scritto Pashaj. Non è quindi facile determinare ora quanto gli assegni pensionistici futuri verranno penalizzati dall’attuale calo del Pil.



© RIPRODUZIONE RISERVATA