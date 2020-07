RIFORMA PENSIONI/ Catalfo: rafforzeremo flessibilità in uscita (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CATALFO

Nunzia Catalfo ha preso parte al Consiglio nazionale della Uil pensionati, che ha nominato Carmelo Barbagallo nuovo Segretario generale. La ministra del Lavoro, in un post su Facebook, ha spiegato come ritenga importante, e soprattutto necessario, “intervenire sulla questione delle pensioni basse. Un tema che, in parte, abbiamo già affrontato con la Pensione di cittadinanza e su cui continueremo a lavorare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in vista della legge di Bilancio. Inoltre, dobbiamo riprogettare il sistema degli ammortizzatori sociali al fine di renderli più semplici, snelli, concretamente orientati alla formazione e all’accrescimento delle competenze dei lavoratori”.

LE PAROLE DI BOMBARDIERI

Catalfo ha anche evidenziato che “grande attenzione sarà posta agli interventi per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e, allo stesso tempo, alle tutele di quelli che hanno maturato una maggiore anzianità lavorativa, attraverso un rafforzamento della flessibilità in uscita, della staffetta generazionale e dei contratti di solidarietà espansiva”. Il posto di Barbagallo alla guida della Uil è stato invece preso da Pierpaolo Bombardieri, che, come riporta il sito di Repubblica, ha rilanciato alcune priorità anche in campo previdenziale durante il Consiglio confederale nazionale: “una legge quadro sulla non autosufficienza, la riduzione delle tasse sulle pensioni e l’estensione della quattordicesima ai pensionati con redditi fino a 1.500 euro lordi al mese. Cantiere delle pensioni che presto sarà riaperto”.



