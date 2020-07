RIFORMA PENSIONI/ I timori per un possibile taglio (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I TIMORI DI TAGLI

Crescono i timori per una misura di riforma pensioni all’insegna dell’austerità per affrontare la crisi causata dal Covid-19. Come riporta firenzepost.it, infatti, da un sondaggio di Tecné realizzato per la trasmissione Quarta Repubblica emerge che seppure i pensionati siano la categoria che ha più fiducia nel Premier Conte (39% contro il 24% di autonomi e precari), si tratta di quella che “avverte la preoccupazione per un possibile taglio alle pensioni che potrebbe essere previsto dal piano di rientro dall’elevato debito pubblico”. Intanto l’Associazione dei direttori del personale ha avanzato al Governo e alle forze politiche di maggioranza e opposizione una propria proposta di riforma del lavoro in otto punti, uno dei quali è dedicato alle pensioni.

LA PROPOSTA AIDP

Su questo tema, come riporta mark-up.it, l’Aidp propone una riforma “della tassazione sui fondi pensione integrativi attraverso un forte incentivo alla deducibilità” e chiede di “avviare una riflessione sull’opportunità di rendere obbligatoria l’adesione ai fondi pensione integrativi per i dipendenti e i parasubordinati”. Le casse professionali stanno intanto approvando in questi giorni i bilanci consuntivi 2019 e l’Enasarco, come riporta Adnkronos, vede crescere il proprio patrimonio a 7,8 miliardi. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, scrive l’Ansa, ha visto invece più che raddoppiare il proprio avanzo da 401 a 860 milioni di euro. Cifra che è stata destinata alle riserve patrimoniali arrivate a 8,839 miliardi.



