RIFORMA PENSIONI/ Cgil e la mancata attenzione per i giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INIZIATIVA CGIL

Si è detto in diverse occasioni che in tema di riforma pensioni si agisce poco guardando ai giovani. Anche per questo la Cgil ha deciso di avviare la campagna “Giovani e Pensioni-Rivolti al futuro”. Mbnews.it riporta le parole di Davide Cappelletti, Direttore Provinciale del Patronato Inca-Cgil Brianza, secondo cui “sicuramente un obiettivo importante, ma parallelamente sarebbe estremamente educato, nonché doveroso, se un Governo italiano, meglio prima che poi, riuscisse a dimostrare una concreta attenzione alle tematiche previdenziali dei giovani. È vero che da un lato la pensione andrebbe costruita e pianificata da parte dei giovani, ma, dall’altro, non si può negare che di fatto le riforme previdenziali e/o del mercato del lavoro necessarie per modificare lo stato dell’arte può farle solo la politica”.

GLI INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI

Dal suo punto di vista “sono mancate coraggiose riforme previdenziali che, scarsamente orientate ad una visione sul lungo periodo non hanno colto le problematiche legate al metodo di calcolo contributivo della pensione, alle carriere discontinue dei precari e al continuo incremento del requisito della pensione”. Cappelletti confida in ogni caso che “le proposte pensionistiche avanzate unitariamente dalla Cgil, per sollecitare un intervento anche a favore dei giovani, possano essere seriamente discusse nelle sedi opportune. In caso contrario avrà ragione quel comico, credo Siani, che causticamente ha affermato che hanno alzato talmente tanto l’età pensionabile che per andare in pensione non ci vuole la terza età, ci vuole la reincarnazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA