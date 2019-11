RIFORMA PENSIONI/ Gli effetti di Quota 100 nelle Belle Arti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, QUOTA 100 NELLE BELLE ARTI

Come ricorda Avvenire, le novità di riforma pensioni introdotte lo scorso anno, come Quota 100, cominciano ad avere i loro effetti nel settore delle Belle Arti dallo scorso 1° novembre. “Per le necessità didattiche del settore – che è autonomo rispetto a quello della scuola – è unica e obbligatoria per tutti gli interessati la decorrenza dei pensionamenti alla data del 1° novembre. In compenso i nuovi pensionati di novembre trovano già un aumento dell’assegno nella seconda rata, quella di dicembre, migliorata grazie all’aggiunta di due ratei della tredicesima per il 2019. Anche la terza rata, quella di gennaio 2020, avrà un ritocco, tuttavia molto leggero, risultante dalla rivalutazione annuale che, secondo alcuni calcoli provvisori dell’indice Istat sul costo della vita, si aggira sullo 0,50% fino agli importi lordi mensili di 2 mila euro, e in aliquote via via ridotte sugli importi lordi superiori”, ricorda il quotidiano della Cei.

DATI DESTINATI AD AUMENTARE

Avvenire evidenzia anche che “il complesso dei nuovi pensionamenti presenta in questa tornata un notevole aumento delle cessazioni dal servizio di docenti e di personale amministrativo e tecnico”. Tutto questo “a causa del nuovo canale di uscita anticipata con Quota 100 e malgrado il più alto requisito di età per l’assegno ordinario (67 anni entro la data del 31 dicembre prossimo)”. Tra l’altro “è prevedibile un’ulteriore progressione di questa tendenza per effetto dei pensionamenti flessibili con Quota 100 e con ‘Opzione donna’ che saranno disponibili anche per il 2020”.

