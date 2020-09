RIFORMA PENSIONI/ Cida chiede previdenza complementare per flessibilità

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DELLA CIDA

Il Presidente della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, Mario Mantovani, avverte il Governo che se della misura che dovrà sostituire Quota 100 si parlerà in un nuovo incontro a fine mese con le parti sociali sulla riforma pensioni, “è bene chiarire subito che è prioritario definire meccanismi di flessibilità in uscita che risolvano il problema dello ‘scalone’ determinato dalla fine di ‘quota 100’. E consentano di evitare ulteriori squilibri e diseguaglianze, scartando soluzioni eccessivamente onerose per chi sceglie di lasciare prima il lavoro; ad esempio abolendo il divieto di cumulo fra redditi da pensione e da lavoro”. Per il numero uno della Cida è poi importante cercare di aumentare il ruolo della previdenza complementare nel sistema.

IL RUOLO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal suo punto di vista, infatti, essa potrebbe rappresentare “uno strumento di flessibilità in uscita, diventando una risorsa per quelle figure professionali (come i dirigenti) sempre più caratterizzate da carriere discontinue, consentendo di ‘colmare’ eventuali periodi di vuoti contributivi o di contribuzione figurativa”. In questo senso, secondo Mantovani, sarebbe quindi “utile alzare il limite della deducibilità fiscale degli investimenti in previdenza complementare, da anni fermo ad un ‘tetto’ di poco superiore ai 5mila euro”. Resta poi importante separare previdenza e assistenza, dato che mostrerebbe “la sostenibilità della spesa pensionistica una volta depurata della componente assistenziale, che non può non ricadere nella fiscalità generale”.



