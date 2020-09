RIFORMA PENSIONI/ Lo stop ai requisiti con il sistema contributivo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’EFFETTO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Secondo Nicola Salvagnin, ci troviamo dinanzi a un “momento buono per riformare il sistema di welfare italiano”, che dovrà adattarsi ai cambiamenti demografici in atto, a partire dalle pensioni. Posto che il sistema contributivo diventerà sempre più prevalente, dal suo punto di vista sarebbe il caso, in materia di riforma pensioni, eliminare i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla quiescenza, lasciando ai lavoratori la scelta sul da farsi in base all’importo pensionistico che andranno a incassare, che potrebbe essere facilmente calcolato con i sistemi informatici al momento disponibili. Un altro intervento importante, secondo quanto si legge in un articolo riportato dall’agenzia Sir, riguarda la separazione dell’assistenza sociale dalla previdenza.

I LAVORI FERMI DELLA COMMISSIONE TECNICA ASSISTENZA-PREVIDENZA

Una richiesta, quest’ultima, fatta anche da tempo dai sindacati. Resta in tal senso da capire se riusciranno a partire e ad arrivare a compimento i lavori della commissione tecnica preposta a studiare tale separazione. Nelle scorse settimane, infatti, Domenico Proietti aveva evidenziato che ancora le attività della commissione non erano iniziate. Anche per quella chiamata a rivedere le categorie di lavori gravosi che dovrebbero avere diritto ad agevolazioni per l’accesso alla pensione. Il Segretario confederale della Uil aveva anche ricordato che la colpa di tali ritardi non erano da attribuire al ministero del Lavoro. Vedremo come questa vicenda sarà affrontata nell’ambito del confronto tra Governo e sindacati che ripartirà tra poche ore.



