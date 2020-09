RIFORMA PENSIONI/ Gli impegni del Governo coi sindacati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Ieri si è tenuto un incontro tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni che ha portato a dei passi avanti rispetto agli interventi in materia previdenziale che l’esecutivo inserirà nella prossima Legge di bilancio. Come spiega Domenico Proietti, infatti, “la Ministra Catalfo si è impegnata a prorogare l’ape sociale con un ampliamento della platea dei beneficiari e a prorogare opzione donna. C’è stata un’apertura volta a facilitare l’accesso a quota 41 per i lavoratori precoci. C’è l’impegno a equiparare il part-time verticale a quello orizzontale per l’accesso alla pensione”. Inoltre, è arrivata una proposta, giudicata positivamente dal Segretario confederale della Uil, “della staffetta generazionale e la gestione delle crisi aziendali con alcuni correttivi al contratto di espansione”.

LE RICHIESTE DEI SINDACATI

Proietti evidenzia anche che “sulla rivalutazione delle pensioni, noi abbiamo chiesto di estendere la quattordicesima ai pensionati con redditi fino 1500 euro mensili. Abbiamo poi proposto che il 2021 diventi l’anno del rilancio delle adesioni alla previdenza complementare, attraverso una campagna istituzionale di informazione e un semestre di silenzio assenso”. Tuttavia, “sull’insieme di questi temi è necessario procedere ad approfondimenti per definire nel dettaglio i provvedimenti da proporre”. Il sindacalista spiega infine che “pur dando atto alla Ministra Catalfo dell’impegno per istituire le commissioni istituzionali per separare la spesa assistenziale da quella previdenziale e quella per individuare le mansioni gravose o usuranti, che sembrano in dirittura di arrivo, abbiamo sottolineato l’imbarazzante ritardo provocato dai vari passaggi burocratici amministrativi”.



