RIFORMA PENSIONI/ Contratto di espansione con clausola anti-esodati

RIFORMA PENSIONI, I CHIARIMENTI SUL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Il contratto di espansione, una delle misure di riforma pensioni che è stata potenziata con la Legge di bilancio 2021, contiene una specifica norma per evitare nuovi casi di esodati come quello verificatosi nel 2012 dopo la Legge Fornero. Come viene spiegato in un approfondimento curato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, riportato da kongnews.it, “grazie alla estensione operata dall’Istituto in virtù della lettura teleologica data dal Ministero del Lavoro del comma 9 dell’articolo 41, in nessun caso i requisiti per il diritto alla pensione (di vecchiaia o anticipata), vigenti al momento dell’adesione alle procedure di prepensionamento del contratto di espansione, possono essere modificati da leggi o atti aventi forza di legge successivi, costituendo una vera e propria clausola di garanzia anti-esodati”.

LA CONVENIENZA RISPETTO ALL’ISOPENSIONE

Nel documento viene anche spiegato che “un accompagnamento a pensione deve esaurirsi prima della materiale decorrenza della pensione, dunque nei 60 mesi di durata massima dello scivolo dovrà essere computata anche la finestra pari a 3 mesi per la pensione anticipata”. Per le aziende non è previsto “alcun versamento di ticket Naspi visto che l’indennità di disoccupazione non è dovuta al lavoratore, ma solo utilizzata quale mero parametro convenzionale per quantificare lo sconto sui costi di prepensionamento riconosciuto all’impresa esodante a carico dello Stato”. Da tenere anche presente che “la futura prestazione pensionistica degli accompagnati a pensione di vecchiaia nel contesto del contratto di espansione sarà inevitabilmente meno conveniente rispetto a quella dei lavoratori accompagnati a pensione con contratto di espansione”.

