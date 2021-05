RIFORMA PENSIONI/ Contratto di espansione, estensione per 27mila lavoratori

RIFORMA PENSIONI, I DATI SUL CONTRATTO DI ESPANSIONE

L’estensione del contratto di espansione alle imprese con almeno 100 dipendenti (rispetto ai 250 previsti attualmente nella norma) che potrebbe far parte del Decreto sostegni bis “potrebbe interessare una platea di circa 27mila dipendenti nel 2021, e altrettanti nel 2022, che potrebbero così uscire, volontariamente, e in modalità incentivata, dall’impresa”. Lo scrive Il Sole 24 Ore che ha preso visione della bozza di relazione tecnica alla norma di riforma pensioni che potrebbe, come detto, essere inserita nel decreto che il Governo dovrebbe approvare la prossima settimana. Il quotidiano di Confindustria spiega anche che “il costo della norma messa a punto dai tecnici dell’esecutivo, in raccordo tra palazzo Chigi e il ministero dell’Economia, è stimato tra i 200 e i 300 milioni di euro, e sulla misura si è subito registrato un sostanziale via libera da parti sociali e maggioranza”.

RIFORMA PENSIONI/ I sindacati mandano a Orlando la loro piattaforma unitaria

LE PAROLE DI ALBINI

Secondo Pierangelo Albini, direttore dell’area Lavoro, Welfare e Capitale umano di Confindustria, il contratto di espansione va ripensato, perché “deve aiutare le imprese a realizzare un piano di transizione nella logica del Pnrr, sul digitale o verso la green economy. Per far ciò serve uno strumento che consenta di fare formazione per aggiornare le competenze del personale, assumere giovani e accompagnare al pensionamento o ad altro impiego il personale che non è parte del progetto di trasformazione dell’azienda”. Vedremo quindi se l’esecutivo, oltre a estendere la platea delle imprese destinatarie del contratto di espansione, rivedrà anche la misura nella direzione auspicata da viale dell’Astronomia.

