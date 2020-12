RIFORMA PENSIONI/ Damiano chiede Ape social strutturale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano, dopo le recenti dichiarazioni di Matteo Salvini in tema di riforma pensioni e Quota 100, evidenzia che la misura varata dal Governo Conte-1 “ha superato la legge Monti-Fornero. Si è trattato di una misura che scade a fine 2021 e che è stata finanziata per soli tre anni. Questo Salvini lo sa”. L’ex ministro del Lavoro ricorda anche che Quota 100 esclude chi non riesce ad arrivare a un’anzianità contributiva di almeno 38 anni, come accade per esempio per le donne. Per questo suggerisce di “rendere strutturale l’Ape Sociale e di allargare le tipologie dei lavori gravosi, anche includendo, ad esempio, chi è stato maggiormente esposto alla pandemia. L’età per andare in pensione per questa tipologia di lavori dovrà essere confermata e non prevedere penalizzazioni: 63 anni di età con un numero di contributi compreso tra i 30 anni (per disoccupati e lavoratori dell’edilizia) e i 36 anni”.

LA RICHIESTA PER LE DONNE

Secondo Damiano, questo rappresenterebbe “un modo più equo di rendere accessibile a uomini e donne la flessibilità previdenziale. A queste ultime va anche riconosciuta una maggiorazione contributiva per i figli. Introdurre una misura di flessibilità pensionistica senza penalizzazioni per chi svolge lavori usuranti, gravosi, esposti o è disoccupato, è una misura sociale moderna e di equità”. Secondo il Consigliere dell’Inail, “per chi non rientra in queste categorie si può prevedere una penalizzazione del 2-3% per ogni anno di anticipo (proposta di legge 857/2013 Damiano-Gnecchi-Baretta)” e si augura quindi che “questa discussione torni a essere svolta nel tavolo di confronto Governo-parti sociali e che sia sottratta al rischio di un approccio solamente propagandistico”.



