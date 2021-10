RIFORMA PENSIONI/ Damiano: Quota 104 è come la Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Secondo Cesare Damiano, gli interventi di riforma pensioni che si stanno ipotizzando in queste ore, ovvero Quota 101, Quota 102, Quota 103 e Quota 104, non rappresentano “la soluzione ideale”. Anche perché “porteranno comunque alla Legge Fornero”. Per esempio, Quota 104 “significa che un lavoratore per andare in pensione dovrà avere 38 anni di contributi e almeno 66 anni di età, cioè un anno meno della Fornero”. Dal suo punto di vista bisognerebbe invece “andare in pensione a 63 anni e prevedere, per ogni anno di anticipo, una penalizzazione del 3% sulla parte retributiva”. L’ex ministro del Lavoro, intervistato da Tiscalinews, spiega di essere cosciente che questo “costa molto di più di quanto il Governo è disposto a mettere sul piatto”. Per questo “le risorse devono essere aumentate”.

LA QUOTA 100 ROVESCIATA

In quanto esponente del Pd, specifica poi che il suo partito sta chiedendo di “intervenire almeno sull’Ape sociale e di includere anche Opzione donna” nella Legge di bilancio. Per Damiano, occorrerebbe anche fare un ragionamento lavorando “su una Quota 100 rovesciata: 64 anni di età e 36 di contributi. Abbassare insomma gli anni dei contributi perché sono il criterio più difficile da rispettare”. Anche il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, come riporta l’Ansa, esprime contrarietà a sistemi come Quota 102 e Quota 104, “perché guardiamo i numeri da imprenditori e ci dicono che non hanno avuto gli effetti che ci aspettavamo. Non c’è l’effetto sostitutivo: pensioniamo chi un lavoro ce l’ha e non assumiamo i giovani, riteniamo invece che si debba lavorare sui lavori usuranti”.

