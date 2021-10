RIFORMA PENSIONI/ Deficit Inps a 8,6 miliardi di euro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI COVIP

Come riporta il sito del Sole 24 Ore, dai dati della Covip illustrati dal Presidente Mario Padula emerge “un risparmio previdenziale nel 2020 per le Casse privatizzate di 100,7 miliardi, lievitato di quasi 5 miliardi dall’anno precedente e di 45 miliardi dal 2011, con un tasso medio annuo di crescita del 6,8%. Ma anche un calo degli investimenti. Che è risultato più marcato sul fronte di quelli ‘domestici’ – non superiori a 34,9 miliardi, l’1,7% in meno del 2019 – rispetto agli investimenti all’estero: 48,1 miliardi, il 47,7% del totale, con una riduzione di 0,3 punti percentuali sui 12 mesi precedenti. Anche se, al netto delle voci ‘immobili’ e ‘titoli di Stato’ che restano preponderanti, le risorse destinate alle imprese italiane sono salite da 5,2 a 5,8 miliardi”.

IL DEFICIT DELL’INPS

Intanto l’edizione cartacea del quotidiano di Confindustria segnala che il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps ha approvato la nota di assestamento al bilancio preventivo “che si riassume in 8,6 miliardi di deficit e in un disavanzo patrimoniale di 904 milioni”. Padovaoggi.it riporta invece le parole di Raffaele Zordanazzo, presidente di Anap Padova, l’associazione dei pensionati di Confartigianato: “Non bastava l’emergenza sanitaria con tutte le sue ripercussioni, ora molti anziani dovranno fare i conti con un impoverimento legato agli aumenti delle bollette. In questo momento, sta aumentando tutto, tranne le pensioni. Come possiamo pensare che con una pensione minima si possa affrontare un innalzamento del 29,8% dell’elettricità e del 14,4% del gas?”.

