RIFORMA PENSIONI/ Donne over 65 penalizzate. Fnp-Cisl chiede interventi

Commentando i dati Inps 2020 sugli assegni pensionistici, Roberto Corona, Segretario della Fnp-Cisl di Bergamo, evidenzia che “la situazione provinciale dei trattamenti di anzianità merita una riflessione approfondita, alla luce di quanto sta avvenendo e in considerazione che la popolazione femminile, anche over 65, è la più numerosa oltre che la più maltrattata”. In particolare, le donne non solo hanno assegni di importo più basso (salvo che nel caso di reversibilità), ma vanno in pensione sempre più tardi. “Le donne che vanno in pensione anticipata (con il contributivo) calano, perché il loro ciclo di vita lavorativa è stato influenzato da un ‘servizio sociale non riconosciuto’, rivolto alla cura della propria famiglia, nel seguire i figli, i famigliari anziani, in mancanza di uno stato sociale equo”, sono le parole del sindacalista riportate da bergamonews.it.

Corona sottolinea quindi che, “stando ai dati, le donne sono quelle che pagano e hanno pagato in termini sia di reddito che di contributi una spesa sociale pensionistica che riguarda tutto il mondo del lavoro. Su questo, bisogna fare un’analisi seria, per dare risposte definitive a chi con il proprio lavoro fa sì che lo stato sociale stia in piedi, e il mondo femminile non può star solo. È compito di tutti sostenere e appoggiare un cambiamento che deve essere radicale. Non è più sufficiente discutere su modelli di conciliazione tra vita e lavoro. È tempo di affrontare insieme un’organizzazione sociale della nostra vita per dare pari dignità a tutte e tutti”.



