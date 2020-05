RIFORMA PENSIONI/Durigon: Quota 100 è una sfida per il futuro (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Ieri è stato presentato, via youtube, il saggio di Claudio Durigon e Massimo Garavaglia dal titolo “La libertà di andare in pensione. Come Quota 100 ha cambiato il sistema previdenziale italiano”. Teleborsa riporta le parole dell’ex sottosegretario al Lavoro, secondo cui la riforma pensioni con Quota 100 “rappresenta una sfida per il futuro a cui le classi dirigenti sono chiamate per affrontare un concreto ricambio generazionale, sconosciuto al nostro Paese. Questa riforma può efficacemente far fronte alle conseguenze dell’invecchiamento della forza lavoro sulla produttività che senza dubbio genera, con il passare degli anni un rallentamento delle performance lavorative; può risolvere il problema dell’obsolescenza delle competenze che ha conseguenze dirette sul rendimento nelle imprese e sulle prospettive di soddisfazione professionale e di carriera dei dipendenti; può garantire maggiore equità sociale nell’ambito del sistema pensionistico, allentando i vincoli posti dalle riforme più recenti”.

LE PAROLE DI GARAVAGLIA

Secondo il deputato della Lega, inoltre, Quota 100 è in grado “di venire incontro al desiderio di pensionamento anticipato dei lavoratori, che vorrebbero trascorrere i restanti anni della propria vita per dedicarsi ad un nuovo percorso”. “Il saggio ci aiuta a leggere, in chiave previdenziale, la reale portata delle conseguenze economiche della crisi provocata dal Covid-19, nella consapevolezza che è compito della politica occuparsi della vita delle persone in un modo più ampio e, forse, più complesso tanto da consentire di realizzare i valori costituzionali di solidarietà ed eguaglianza”, sono invece le parole di Massimo Garavaglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA