RIFORMA PENSIONI/ Il Foglio: meglio processare Salvini per Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’EDITORIALE DEL FOGLIO

In un editoriale senza firma del Foglio, dall’eloquente titolo “Salvini meglio processarlo su quota 100”, si legge critica il Partito democratico reo di voler “battere il salvinismo per via giudiziaria anziché archiviano definitivamente le leggi volute da Salvini e dalla sua cerchia personale, che oggi forse non coincide più con l’ala ragionante della Lega. In cima alla lista c’è quota 100, che sul Foglio il vicepresidente di Confindustria Maurizio Stirpe ha definito ‘un’aggressione alla previdenza pubblica’, giudizio confermato dalle casse dell’Inps stressate dal ricorso monstre alla cassa integrazione”. Secondo il quotidiano romano, “quando l’Italia potrà accedere al Recovery fund, e magari alla quota del Mes ‘senza Troika’, si tratterà di mostrare ai creditori alcune cose piuttosto ovvie: che l’eventuale credito Mes andrà effettivamente ala sanità, alla ricerca e alle misure di sicurezza; che i miliardi per la ripresa verranno investiti per rilanciare il paese e non per coprire buchi elettorali di cassa; e che l’Italia intende restare stabilmente in Europa, per il proprio bene”.

LA CANCELLAZIONE DI QUOTA 100

Per ottenere tutto questo, secondo l’editoriale del Foglio, bisognerà anche cancellare la misura di riforma pensioni varata dal Governo Conte-1, anche perché “abbandonare quota 100 sarebbe di per sé in grado di rassicurare i mercati prima ancora che Bruxelles. Basta non presentarla come ‘ce lo chiede l’Europa’”. Non sembra però facile per l’attuale esecutivo rinunciare a una misura che potrebbe tornare utile nel momento in cui la crisi potrebbe lasciare senza lavoro anche persone over 60.



