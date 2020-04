RIFORMA PENSIONI/ E Covid-19, le critiche da Si e Pci (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DI SINISTRA ITALIANA

Sinistra Italiana di Verona critica le scelte fatte dalla Regione Veneto che ora mostrano le loro conseguenze, come “i numeri chiusi delle facoltà di Medicina e dei corsi di specializzazione regionali erano totalmente inadeguati a coprire le necessità sanitarie venete, in quanto inferiori di molto a quelli dei medici ed infermieri che dagli ospedali e dal territorio sarebbero andati in pensione. Questo disastro è particolarmente sentito nella attuale fase emergenziale, al punto di essere costretti a ‘richiamare’ al lavoro medici e infermieri in pensione”. Me nel testo del comunicato riportato da verona-in.it non manca una critica alle scelte fatte dai governi “che, come risposta alla crisi economica, hanno pensato di tagliare salari e pensioni, introducendo feroci criteri di precarietà”.

LA POSIZIONE DEL PCI

Concetto espresso anche dalla Federazione di Varese del Partito comunista italiano in un comunicato riportato da malpensa24.it in cui si evidenzia che gli interventi economici per contrastare l’emergenza coronavirus non faranno altro che portare a “ulteriori ‘riforme strutturali’: nuovi tagli sul welfare, sulle pensioni, sulla Sanità Pubblica”. “Gli effetti di un blocco ad oltranza delle attività avrebbero conseguenze devastanti per la già fragile struttura economica del Paese e, consci dei rapporti di forza sia interni (di classe) che esterni (nella ‘catena globale del valore’) non ci facciamo illusioni: il conto sarà salato e verrà presentato ai lavoratori, ai pensionati e alle loro famiglie”, si legge ancora nel comunicato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA