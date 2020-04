RIFORMA PENSIONI/ L’emergenza degli assegni bassi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SCHIRÒ

Angela Schirò fa presente che, oltre all’emergenza coronavirus, ne esiste una relativa alle pensioni basse. “Mentre infatti il Governo giustamente introduce tutta una serie di misure economiche e fiscali a favore dei lavoratori e delle imprese per fronteggiare la crisi innescata dalla pandemia, il grave problema dei pensionati in difficoltà economiche non sembra essere ancora una priorità”, scrive in una nota la deputata del Pd eletta all’estero. Dal suo punto di vista il sistema previdenziale italiano è “da sempre caratterizzato da privilegi e da iniquità, da un sistema di calcolo ingiusto, da un’evasione contributiva diffusa e ignorata”, anche se fortunatamente negli ultimi anni misure di riforma pensioni hanno rimediato ad alcuni di questi difetti.

IL PROBLEMA DELLE PENSIONI BASSE

Per Schirò le pensioni erogate agli italiani all’estero hanno spesso importi “irrisori, come sono irrisori gli importi di milioni di pensione erogate agli italiani in Italia”, dato che “la maggioranza dei pensionati italiani non riesce a condurre una vita dignitosa e può considerarsi a tutti gli effetti ‘povera’”. Per questo, “una volta risolto – auspichiamo tutti al più presto – il problema del coronavirus bisognerà occuparsi delle categorie più svantaggiate tra le quali, come i sindacati stanno facendo notare da diverse settimane, rientrano sicuramente i pensionati che percepiscono assegni minimi, per i quali si continua a chiedere a gran voce una riforma, e lo dovremo fare anche noi per le pensioni degli italiani all’estero”.



