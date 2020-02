RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero: Governo non ceda ai sindacati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Secondo Elsa Fornero, varare una riforma pensioni con flessibilità a 62 anni come chiedono i sindacati vuol dire creare “dei futuri poveri perché tra qualche lustro quelle persone potrebbero trovarsi con carenze di risorse e spingeranno i futuri esecutivi per allentare le maglie e aumentare la spesa. Tutto questo è paradossale perché avviene mentre tutti sostengono che bisogna separare la previdenza dall’assistenza. Ma le misure di pensionamento anticipato senza penalizzazioni, o con penalizzazione basse del 2%, sono sostanzialmente di assistenza a carico della collettività generale”. Intervistata da formiche.net, l’ex ministra del Lavoro ritiene anche che non sia saggio destinare i risparmi di spesa di Quota 100 alle misure previdenziali, visto che potrebbero “servire per mettere a posto le strade, le scuole che sono un disastro”.

LA PROPOSTA SUL FUTURO DI QUOTA 100

Per Elsa Fornero bisognerebbe quindi “cominciare a porre qualche restrizione in più rispetto a Quota 100 non per il 2020 ma per il 2021”. Per esempio “posticipando per un periodo di sei mesi rispetto alla normale apertura della finestra”. Dal suo punto di vista è importante che il Governo non ceda “alle pressioni dei sindacati che sembrano essere tornati all’epoca dell’aspirazione della pensione di anzianità che, prima della nostra riforma, era la loro indicazione preferita”. “Quello che va fatto è consolidare il metodo contributivo, far capire che questo ha delle sue regole che sono quelle della sostenibilità”, aggiunge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA