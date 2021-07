RIFORMA PENSIONI/ FdI contro il trattamento di polizia e vigili del fuoco (ultime not

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PRISCO

Emanuele Prisco parla di “ennesima mortificazione riservata alle donne e agli uomini della nostra Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco” riguardante “il trattamento pensionistico a loro riservato. Di fatto, il trattamento pensionistico di questi servitori dello Stato non segue quello spettante ai militari e alle Forze di polizia militare, ma viene parificato a quello del pubblico impiego, con la conseguente riduzione del montante contributivo. Il riferimento del deputato di Fratelli d’Italia è al fatto che, “nonostante la Corte Costituzionale abbia sancito la necessità di equiparare i trattamenti economici per tutti gli appartenenti al comparto Sicurezza e Difesa ad oggi il Ministero dell’Interno non ha fatto nulla per sanare questa sperequazione economica”.

L’AUSPICIO DI FRATELLI D’ITALIA

Infatti, la circolare Inps n.107 del 14 luglio “conferma questa ingiustizia”. Come riporta firenzepost.it, Prisco spiega che “visti gli imminenti lavori per il rinnovo contrattuale riservato agli operatori del comparto sicurezza e soccorso pubblico, Fratelli d’Italia auspica che venga finalmente sanato questo ingiusto trattamento tra i diversi operatori della sicurezza che non rende il giusto merito a chi ogni giorno, fra mille difficoltà e pericoli, lavora per assicurare la sicurezza nazionale”. Intanto Guglielmo Loy, Presidente del Civ dell’Inps, durante la presentazione del rendiconto sociale dell’Inps della Basilicata ha detto, come riporta lecronachelucane.it, che “c’è ancora molto da fare, garantendo a quelle persone che lavorano di garantirsi un futuro e una pensione”.

