RIFORMA PENSIONI/ Federspev difende gli assegni di reversibilità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI POERIO

In una lettera al direttore di quotidianosanita.it, Michele Poerio ricorda che l’Ocse “suggerisce” al Governo italiano “tagli e interventi sul sistema delle pensioni e in particolare sugli assegni di reversibilità che incidono intorno al 2,4% del Pil ben sopra alla media Ocse dell’1%”. All’orizzonte potrebbe esserci quindi una misura di riforma pensioni che tagli le pensioni di reversibilità “già martoriate dalla riforma Dini e tartassate da una iniqua scure fiscale che agisce sulla aliquota marginale nel cumulo cogli altri redditi del coniuge superstite, procedura criticata anche di recente dalla Corte dei conti”. Il Presidente della Federspev annuncia quindi la scelta di difendere “le pensioni di reversibilità dal pericolo che siano trasformate in prestazioni assistenziali”.

LA DIFESA DELLE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ

Poerio chiede però anche “una maggiore attenzione al futuro previdenziale dei nostri giovani attraverso un’adeguata revisione dei meccanismi di rivalutazione, attraverso una vera previdenza integrativa e soprattutto attraverso un’adeguata lotta al precariato. Non possiamo noi pensionati che siamo il vero welfare e sosteniamo figli e nipoti soprattutto in questo periodo difficile proseguire ad essere così tanto tartassati e perdere continuamente potere di acquisto e non vogliamo vedere lesi ulteriormente i diritti di noi pensionati, nessuno deve sentirsi solo e depauperato della propria qualità di vita, soprattutto quando si rimane vedovi. Per questo abbiamo anche istituito un fondo a favore delle famiglie di tutti quei medici in pensione che durante la pandemia sono tornati al lavoro e hanno perso la vita”.

